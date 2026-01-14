ТСН в социальных сетях

Война
181
1 мин

Враг продвинулся в двух областях — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Лозовой на Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Степногорске в Запорожской области.

«Враг продвинулся вблизи Лозовой, Степногорска и в самом населенном пункте», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».

Мы ранее информировали, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза.

