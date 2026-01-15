- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг продвинулся в двух областях — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка, что в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе Степногорска в Запорожской области.
«Враг продвинулся вблизи Железнянского, Яблоновки и Степногорска», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».
Мы ранее информировали, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза.