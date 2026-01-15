Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе Степногорска в Запорожской области.

«Враг продвинулся вблизи Железнянского, Яблоновки и Степногорска», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».

Мы ранее информировали, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза.