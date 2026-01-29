Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Дроновка и Клебан-Быка в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Малой Токмачке в Запорожской области.

«Враг продвинулся вблизи Дроновки, Клебань-Быка и Малой Токмачки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Мы ранее информировали, что украинские войска удерживают позиции в районе Орехово-Василовки, информация распространена в отдельных украинских информационных ресурсах о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом недостоверной.