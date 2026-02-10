ТСН в социальных сетях

Война
62
1 мин

Враг продвинулся в двух областях — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в поселке Закотном в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе Гуляйполя в Запорожской области.

«Враг продвинулся в Закотном и близ Гуляйполя», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на фронте фиксируют поставки российским войскам терминалов спутникового интернета после того, как враг упустил возможность использовать Starlink.

Мы ранее информировали, что сегодня больше внимания РФ сконцентрировано на реке Оскол Харьковской области. Удачи враг не имеет.

