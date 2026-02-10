Война в Украине / © Associated Press

Реклама

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в поселке Закотном в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Реклама

«Враг продвинулся в Закотном и близ Гуляйполя», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на фронте фиксируют поставки российским войскам терминалов спутникового интернета после того, как враг упустил возможность использовать Starlink.

Мы ранее информировали, что сегодня больше внимания РФ сконцентрировано на реке Оскол Харьковской области. Удачи враг не имеет.