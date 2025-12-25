- Дата публикации
- Война
- 137
- 1 мин
Враг продвинулся в трех областях — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Кондратовки на Сумщине, в Волчанске на Харьковщине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики продвинулись также в Мирнограде Донецкой области.
«Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
