Враг продвинулся в трех областях — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Кондратовки на Сумщине, в Волчанске на Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики продвинулись также в Мирнограде Донецкой области.

«Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что попавшие в плен к украинским военным на Покровском направлении граждане Колумбии призывают своих соотечественников не верить российским вербовщикам.

Мы ранее информировали, что украинские силы вернули контроль над большей частью Купянска после контратаки, несмотря на всеобщее усиление наступления России на Донбассе и юге.

