ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
403
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся в Запорожской области: что удалось оккупировать

У россиян есть «успехи» на фронте и продвижение — такие данные аналитиков.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

На востоке Запорожской области россияне продвинулись на нескольких локациях, оккупировав еще один населенный пункт.

Об этом сообщил DeepState.

На этом участке фронта у врага было очередное продвижение в городе Гуляйполе.

«Оккупанты захватили позиции к северу от города. Здесь они оккупировали село Красногорское, продвинулись вблизи села Привольное — оба принадлежат к Гуляйпольской громаде Пологовского района», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».

Напомним также, что российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка в Донецкой области.

Дата публикации
Количество просмотров
403
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie