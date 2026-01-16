Враг продвинулся в Запорожской области: что удалось оккупировать

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

На востоке Запорожской области россияне продвинулись на нескольких локациях, оккупировав еще один населенный пункт.

Об этом сообщил DeepState.

На этом участке фронта у врага было очередное продвижение в городе Гуляйполе.

«Оккупанты захватили позиции к северу от города. Здесь они оккупировали село Красногорское, продвинулись вблизи села Привольное — оба принадлежат к Гуляйпольской громаде Пологовского района», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».

Напомним также, что российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка в Донецкой области.