Враг продвинулся в Запорожской области: что удалось оккупировать
У россиян есть «успехи» на фронте и продвижение — такие данные аналитиков.
На востоке Запорожской области россияне продвинулись на нескольких локациях, оккупировав еще один населенный пункт.
Об этом сообщил DeepState.
На этом участке фронта у врага было очередное продвижение в городе Гуляйполе.
«Оккупанты захватили позиции к северу от города. Здесь они оккупировали село Красногорское, продвинулись вблизи села Привольное — оба принадлежат к Гуляйпольской громаде Пологовского района», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».
Напомним также, что российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Железнянское и Яблоновка в Донецкой области.