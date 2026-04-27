Враг "просачивается": анализ ISW раскрыл новые опасные маневры РФ на трех направлениях

Российские захватчики изменили тактику и пытаются «просачиваться» сквозь украинские позиции на разных участках фронта. Эксперты проанализировали, куда оккупантам удалось проникнуть и как ВСУ выбивают врага.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института изучения войны оценили текущую ситуацию на фронте. Они отмечают, что российские войска продолжают применять тактику инфильтраций, при этом существенных изменений на линии боевого соприкосновения не зафиксировано.

В частности, оккупанты осуществили проникновение на территорию Сумской области. Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 24 апреля, свидетельствуют о том, что украинские военные нанесли удар по российским позициям в юго-восточной части Кондратовки, расположенной к северу от Сум.

Также противник продолжает инфильтрационные действия в районе Константиновки и вблизи города. Кадры с геолокацией, опубликованные 25 и 26 апреля, демонстрируют удары Сил обороны по вражеским позициям в северо-восточной и юго-западной частях Константиновки, а также на ее южных окраинах после проникновения туда российских подразделений.

Кроме того, видео за 25 апреля фиксирует поражение позиций врага в восточной части Длинной Балки и к югу от Степановки (оба населенных пункта расположены к юго-западу от Константиновки) после того, как российские силы туда проникли.

На Александровском направлении российские подразделения пытаются закрепиться в районах, куда ранее смогли инфильтроваться, тогда как украинские силы продолжают проводить контратаки.

Согласно обзору украинского военного аналитика Константина Машовца от 26 апреля, российские войска, вероятно, не захватили позиции, как считалось ранее, а проникли в районы вокруг украинских укреплений — в частности на запад и северо-запад от Гуляйполя, в центральной и восточной частях Святопетровки, а также на восток и юг от Зализнычного.

Напомним, 26 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте сложная, поскольку враг активизировал наступление по всей линии соприкосновения, однако ВСУ сдерживают атаки благодаря эффективным решениям и вооружению. По словам главкома, потери противника превышают его способность доукомплектовывать подразделения.

Военный обозреватель Богдан Мирошников проинформировал об интенсивных боях на Купянском направлении. Самая сложная ситуация и проблемы с обеспечением фиксируются на левом берегу Оскола, в частности у Синьковки, Петропавловки и Песчаного. Оккупанты пытаются продвигаться малыми группами к Ковшаровке, однако ВСУ не дают им закрепиться. На правом берегу враг атакует в районе Западного, Голубовки и Кондрашовки без существенных успехов, а в самом Купянске украинские военные ликвидируют остатки прорванных ранее диверсионных групп.

В свою очередь секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что у россиян пока нет больших резервов для масштабного наступления, однако они пытаются растянуть украинские силы на Сумском и Запорожском направлениях. Основные тактические усилия врага остаются сосредоточенными в Донецкой области.