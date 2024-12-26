"Враг "прощупывает" передний край": военный о ситуации на Запорожском направлении

На Запорожье оккупанты пока не имеют продвижения.

Оккупанты совершают штурмовые действия малыми группами с задействованием небольшого количества техники на Запорожском направлении. Однако Силы обороны отражают их еще на подходах противника к переднему краю.

Об этом сообщил командир бригады "Спартан" полковник Алексей Хильченко для интервью каналу "Новости Приазовья".

По его словам, враг ищет, где лучше провести штурмовые действия. А в этих действиях они в зависимости от поставленной задачи привлекают от трех до 10-15 военнослужащих.

"Враг "прощупывает" передний край подразделений нашей и соседних бригад. Безуспешно пытается использовать плохую погоду. Они задействуют мотоциклы, баги, в одиночку — бронетехнику", — отметил Алексей Хильченко.

Он добавил, что продвижения кафиров нет, все штурмы отражаются в основном на подходах к переднему краю, а движение оккупантов украинские бойцы обнаруживают заранее.

Напомним, враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу. И в случае успеха это завершит оперативное оцепление гарнизона Великой Новоселки.

Читайте также: