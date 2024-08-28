Враг провел 55 штурмов на Покровском направлении: Генштаб описал ситуацию на фронте

Ситуация на Покровском направлении остается самой горячей на фронте.

На фронте в Украине за сутки произошло 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, враг также был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 28 августа.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 25 боев. Украинские войска отражали штурмовые действия врага неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении оккупанты устроили 16 атак возле Дружелюбовки, Новосадово, Невского и Тернов.

На Северском направлении враг четырежды наступал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия недалеко от Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и Ивановского.

На Торецком направлении зафиксированы 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Самая большая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении украинские войска остановили 22 вражеских атаки вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времивском направлении российские оккупанты семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Враг успеха не имел.

На Ореховском направлении состоялись четыре боя неподалеку от Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении Силы обороны Украины отразили две атаки противника.

В Гуляйпольском направлении ситуация остается без особых изменений.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, устраивает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

Обстрелы Украины и бойцов ВСУ

В течение 27 августа российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме того, враг совершил более 4300 обстрелов, из них 120 – из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты наносили авиаудары по районам населенных пунктов Эсмань, Ворожба, Вольная Слобода, Атинское, Горелое, Бессаловка, Глухов, Михайловское, Угроиды, Шалыгино, Ямполь, Яструбино, Искриковщина, Белополье, Бачевск, Будивельное Сумской области; Казачья Лопань, Зибино, Сеньково, Купянск-Узловой, Петропавловка, Синьковка Харьковской области; Майорск, Григорьевка, Часов Яр, Александрополь, Гродовка, Селидово, Водяное, Шахтерское, Угледар Донецкой области; Садовое, Тягинка Херсонской области.

В то же время украинские войска продолжают активными действиями наносить врагу ощутимые потери в живой силе и технике, истощая противника вдоль всей линии боевого столкновения. За предыдущие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БПЛА и еще один важный объект.

Напомним, по сообщению Института изучения войны, российские войска значительно продвинулись на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что ВСУ отошли из отдельных районов к юго-востоку от города.

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