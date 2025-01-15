Враг провел 70 штурмов на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 170 боевых столкновениях, которые произошли на фронте за прошедшие сутки. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 15 января.

На Харьковском направлении российская армия дважды штурмовала позиции украинских войск в районе Волчанска.

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На Купянском направлении враг в течение суток провел пять атак. Украинские защитники отражали штурмовые действия недалеко от Новой Кругляковки и Табаевки.

На Лиманском направлении оккупанты устроили 17 атак. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка.

На Северском направлении противник 14 раз атаковал позиции Сил обороны Украины в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выимка.

На Краматорском направлении произошло 14 боев в районах Часов Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино.

На Торецком направлении российские захватчики совершили восемь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские войска остановили 70 штурмовых и наступательных действий врага в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверевое, Успеновка, Новоандреевка, Надеевка, Петропавловка и Шевченко.

На Новопавловском направлении российская армия устроила восемь штурмов на украинские позиции вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Нескучного.

На Приднепровском направлении враг пытается выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки россияне совершили три неудачных штурма.

В Курской области подразделения Сил обороны Украины отразили 24 атаки российских войск. Враг нанес по собственной территории девять авиационных ударов, применив 13 КАБов.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не было. Оккупанты продолжают обстрелы и атаки дронами на позиции украинских бойцов и по гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 50 авиаударов, сбросив 89 КАБов. Россияне также произвели 5441 обстрел, в том числе 143 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3086 дронов-камикадзе.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

Напомним, по информации Deep State, 14 января российская армия оккупировала населенные пункты Янтарное и Зеленое в Донецкой области.

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