Враг проводил штурмовые действия в направлении Славянска, Новотошковского и Попасной: ситуация на Донбассе 22 апреля

Враг проводил штурмовые действия в направлении Славянска, Новотошковского и Попасной: ситуация на Донбассе 22 апреля

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

В течение суток враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 22 апреля.

Противник осуществил усиление группировки войск за счет перемещения с территории Российской Федерации отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное.

В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имел. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать подразделения ВСУ в районе "Азовстали".

Напомним, прекращение штурма украинских защитников в Мариуполе свидетельствует о планах Кремля перебросить свои силы на наступление в глубь Донбасса.

В результате шестого обмена пленными домой вернулись 10 военных и 9 гражданских украинцев

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