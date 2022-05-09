Враг проводит инженерно-фортификационное оборудование оборонных позиций вблизи границы Украины – Генштаб

Оккупанты удерживают на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ наряды пограничной службы ФСБ.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 мая.
На Сиверском направлении обстановка изменений не претерпела, отметили в Генштабе.
"Враг удерживает на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ наряды пограничной службы федеральной службы безопасности. Проводит инженерно-фортификационное оборудование оборонных позиций вблизи государственной границы Украины", – говорится в сводке.
Напомним, российские войска проводят наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей.
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