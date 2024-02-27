Враг проводит пехотные штурмы и усилил авиаудары: офицер описал ситуацию на Донетчине

Захватчики штурмуют и сбрасывают КАБы на позиции украинских войск.

Российские войска в Донецкой области проводят интенсивные пехотные штурмы и увеличили количество авиаударов по позициям Сил обороны Украины.

Об этом офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил в эфире телемарафона 27 февраля.

Боец сообщил, что ситуация на направлении, где воюет 59-я бригада, напряженная. Вражеские обстрелы не прекращаются.

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"В течение вчера и сегодня были пехотные штурмы (со стороны врага – ред.). Вчера – немного большими группами, сегодня – немного меньшими: по три-четыре человека. Потому что все-таки "мясо" у них заканчивается. Но интенсивность продолжается", – рассказал Цехоцкий.

Он добавил, что также увеличилось количество вражеских авиаударов по позициям украинских войск. Оккупанты сбрасывают КАБы.

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"Делаем все, чтобы остановить врага", – подчеркнул офицер.

Напомним, накануне в ОСГВ "Хортица" сообщили, что россияне приблизились к Часову Яру Донецкой области. Украинские войска строят там инженерные укрепления, которые не позволят врагу совершить "легкую прогулку".

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