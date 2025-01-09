Враг проводит штурмовые действия: ОСУВ "Хортица" о ситуации на Кураховском и других направлениях

В Кураховском направлении ситуация постоянно обостряется. Враг не прекращает штурмы.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

"Противник проводит штурмовые действия в районе Курахового и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки", — говорится в сообщении.

Какая ситуация на других направлениях фронта

В ведомстве отмечают, что на Харьковском направлении за прошедшие сутки противник безуспешно атаковал наши позиции в Волчанске.

Оккупанты проводили штурмовые действия в районах Колесниковки, Голубовки и Загрызового (Купянское направление). Для наращивания усилий и перемещения личного состава по Петропавловке и Зеленому Гаю враг применял бронетехнику. В результате срабатывания инженерных ограждений и нанесения огневого поражения нашими подразделениями были уничтожены три танка, три ББМ, одна БМП. Еще две ББМ – повреждены.

"На Лиманском направлении противник штурмовал наши позиции в районах Надежды, Копанок, Новоегоровки, в Макеевке и Тернах, а на Северском направлении – были атакованы наши укрепления в Белогоровке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения. тактического положения", — подчеркнули военные.

Краматорское и Торецкое направления: противник сосредоточил свои наступательные усилия в районах Дилиевки и Торецкая. Удачи не имел.

На Покровском направлении атаки противника были направлены на наши позиции в районах Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Зеленого, Котлиного, Надеевки, в Лисовке, Даченском, Шевченко и Ясеновом. Силы обороны сдерживают давление противника, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"На Времивском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. В эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Новоселки, Константинопольского и в направлении Константинополя: успеха не имел, ухудшения тактического положения не допущено", — подытожили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, российские оккупационные войска уже несколько месяцев продвигаются под Большой Новоселкой в Волновахском районе Донецкой области и пытаются ее оцепить. Сейчас кафиры уже готовятся штурмовать поселок.

Читайте также: