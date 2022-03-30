Враг проводит воздушную разведку: вблизи Одессы маневрируют вражеские корабли

Враг пытается атаковать с воздуха.

Российские корабли продолжают маневрирование вблизи Одессы, потому остается угроза высадки враждебного десанта.

Об этом сообщил в Телеграмме офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

“Вражеские корабли продолжают маневрирование, угроза высадки десанта остается. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Однако силы ПВО и вся система защиты нашего региона настроены четко, готовы противодействовать любым провокациям противника, в том числе с использованием особенностей ландшафта", – отметил Назаров.

Он также подчеркнул, что ситуация в области остается стабильной и контролируемой.

Напомним, в Бердянске Запорожской области защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов.

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