- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 2 мин
Враг пытается накапливать силы в важном городе - ВСУ блокируют подходы
Российские войска на Купянском направлении блокированы украинскими защитниками
Ситуация на Купянском направлении остается контролируемой, украинские военные сосредоточены на недопущении накопления сил противника в городе.
Об этом сообщил главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» с позывным «Аяччо» в эфире КИЕВ24.
«На сегодняшний день мы продолжаем уничтожать врага, который пытается накапливаться в городе Купянск. Перекрыты пути его подхода, и мы в дальнейшем выполняем поставленные перед БТГР задачи именно на этом направлении», — отметил он.
По словам военного, противник и в дальнейшем пытается действовать скрытно, что затрудняет оценку его численности непосредственно в пределах города.
«Действительно, в пределах Купянска враг остается. Точного количества сказать сложно, поскольку он не проявляет себя. Его главная тактическая задача — это попытки накапливать силы непосредственно в городе», — пояснил «Аяччо».
Он отметил, что приоритетом для украинских подразделений сейчас является именно блокирование логистики противника и недопущение подхода новых подразделений.
«Наша основная задача — не позволить врагу накапливаться, перекрыть все возможные пути подхода и не дать ему продвигаться ни в город, ни к его окрестностям. Уничтожение тех сил, которые уже остаются в пределах Купянска, — это вопрос времени», — сказал главный сержант.
По его словам, украинские военные понимают поставленные цели и уверены в достижении результата.
«Мы четко осознаем, что этих целей достигнем. Именно поэтому сейчас основной фокус — не допустить усиления противника новыми силами», — подытожил он.
