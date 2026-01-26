Враг пытается накапливать силы в важном городе - ВСУ блокируют подходы

Украинский военный / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Реклама

Ситуация на Купянском направлении остается контролируемой, украинские военные сосредоточены на недопущении накопления сил противника в городе.

Об этом сообщил главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» с позывным «Аяччо» в эфире КИЕВ24.

«На сегодняшний день мы продолжаем уничтожать врага, который пытается накапливаться в городе Купянск. Перекрыты пути его подхода, и мы в дальнейшем выполняем поставленные перед БТГР задачи именно на этом направлении», — отметил он.

Реклама

По словам военного, противник и в дальнейшем пытается действовать скрытно, что затрудняет оценку его численности непосредственно в пределах города.

«Действительно, в пределах Купянска враг остается. Точного количества сказать сложно, поскольку он не проявляет себя. Его главная тактическая задача — это попытки накапливать силы непосредственно в городе», — пояснил «Аяччо».

Он отметил, что приоритетом для украинских подразделений сейчас является именно блокирование логистики противника и недопущение подхода новых подразделений.

«Наша основная задача — не позволить врагу накапливаться, перекрыть все возможные пути подхода и не дать ему продвигаться ни в город, ни к его окрестностям. Уничтожение тех сил, которые уже остаются в пределах Купянска, — это вопрос времени», — сказал главный сержант.

Реклама

По его словам, украинские военные понимают поставленные цели и уверены в достижении результата.

«Мы четко осознаем, что этих целей достигнем. Именно поэтому сейчас основной фокус — не допустить усиления противника новыми силами», — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что бригада Нацгвардии «Хартия» держит под контролем центральную часть Купянска, включая здание городского совета.