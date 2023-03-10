Враг пытается наступать на пяти направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки (фото)

В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты произвели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 10 марта.

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Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Камянка, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области; Краснопоповки и Белогоровки в Луганской области, а также Дибровы, Спирного, Раздолевки и Ягодного Донецкой области.

Оккупанты предприняли неудачные многочисленные попытки штурма Бахмута

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григоровка, Белая Гора, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеские обстрелы, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Камянка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонные действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Камянского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

Колаборантам выдали партбилеты "единой России"

В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая власть организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии "единая Россия".

В Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами, задействованы гинекологические отделения

Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника.

Напомним, советник руководителя Офиса президента сообщил, что ключевые события в войне должны произойти уже в 2023 году. Однако война должна быть неожиданной для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

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