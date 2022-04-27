Враг пытается обеспечить сухопутный путь к временно оккупированному Крыму – Генштаб

В среду, 27 апреля, оккупанты продолжили наступательные действия, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
Группировки войск врага ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне.
Основная цель их действий — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом, сообщают в Генштабе ВСУ.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией.
Также в Генштабе добавили, что враг предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.
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