"Враг пытается окружить и заставить отступить": в ВСУ оценили ситуацию в Угледаре

Сейчас тяжелые бои продолжаются к югу от города.

Российские оккупанты понимают важность Угледара, поэтому пытаются разными методами окружить этот плацдарм и заставить наши Силы обороны отступить.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире телеканала "Эспресо".

По его словам, несмотря на это, украинские военные продолжают удерживать позиции.

Бои в Угледаре

"Враг понимает, что от Угледара до Волновахи - 30 км. Волноваха является сейчас важным логистическим узлом для россиян, поэтому они пытаются окружить этот плацдарм", - сообщил военнослужащий ВСУ.

Сейчас тяжелые бои продолжаются к югу от города.

"Оккупанты в последнее время пытались продвигаться на северо-восток. Поскольку с юга у них не получается подобраться к Угледару, они попытались продвигаться в сторону Новомихайловки, но и там понесли значительные потери, каких-то больших продвижений у них нет", - рассказал военнослужащий.

Кроме того, активные действия в направлении Большой Новоселки.

"Подразделения ВСУ пытаются совершать действия, позволяющие продвигаться на юг, наносят огневое поражение по российским оккупантам в Приютном, Заветном Желании, Новодонецком", - отметил Войтко.

В частности, он сравнил бои за Угледар с ситуацией в Авдеевке.

"Первая фаза этих боев похожа. Массированный штурм был на Угледаре, и сейчас мы его видели. Но на Угледаре, хотя ситуация была сложная, но легче было тем, что не наблюдалось продвижение врага с флангов", - написал он.

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