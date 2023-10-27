"Враг пытается окружить и заставить отступить": в ВСУ оценили ситуацию в Угледаре

Сейчас тяжелые бои продолжаются к югу от города.
Российские оккупанты понимают важность Угледара, поэтому пытаются разными методами окружить этот плацдарм и заставить наши Силы обороны отступить.
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире телеканала "Эспресо".
По его словам, несмотря на это, украинские военные продолжают удерживать позиции.
Бои в Угледаре
"Враг понимает, что от Угледара до Волновахи - 30 км. Волноваха является сейчас важным логистическим узлом для россиян, поэтому они пытаются окружить этот плацдарм", - сообщил военнослужащий ВСУ.
Сейчас тяжелые бои продолжаются к югу от города.
"Оккупанты в последнее время пытались продвигаться на северо-восток. Поскольку с юга у них не получается подобраться к Угледару, они попытались продвигаться в сторону Новомихайловки, но и там понесли значительные потери, каких-то больших продвижений у них нет", - рассказал военнослужащий.
Кроме того, активные действия в направлении Большой Новоселки.
"Подразделения ВСУ пытаются совершать действия, позволяющие продвигаться на юг, наносят огневое поражение по российским оккупантам в Приютном, Заветном Желании, Новодонецком", - отметил Войтко.
В частности, он сравнил бои за Угледар с ситуацией в Авдеевке.
"Первая фаза этих боев похожа. Массированный штурм был на Угледаре, и сейчас мы его видели. Но на Угледаре, хотя ситуация была сложная, но легче было тем, что не наблюдалось продвижение врага с флангов", - написал он.