Враг пытается с трех направлений штурмовать Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино – ОСГВ "Таврия"

Россия продолжает попытки наступления в направлении села Орловка с трех направлений, но не имеет успеха. Авиация и артиллерия РФ превращают фортификации и деревни в руины, поэтому ВСУ вынуждены порой отходить.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона 26 февраля.

"Силы обороны, действительно, совершили отход от поселка Ласточкино, расположенного сразу на запад после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их по трем направлениям, но они не имеют успеха", – сказал Лиховий.

По словам спикера ОСГВ "Таврия", украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы уничтожать наступающих увеличенными штурмовыми группами оккупантов, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

Лиховий отметил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращают фортификационные сооружения и населенные пункты в руины, поэтому иногда Силы обороны вынуждены отходить.

Представитель ОСГВ "Таврия" также рассказал, что россияне сбрасывают управляемые авиабомбы со значительного расстояния от линии разграничения, где вражеские самолеты недостижимы для украинской ПВО.

"А поскольку боевая часть этих бомб очень велика — 250 кг, 500 кг или 1000 кг, то разрушительная способность их очень велика, они превращают фортификации, населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому наши подразделения вынуждены кое-где отходить из занимаемых позиций. Но я подчеркиваю, что линия боевого столкновения остается динамичной, осуществляется определенный маневр на позиции, которые более защищены", – пояснил он.

По словам Лиховия, после того, как российская авиация и артиллерия "уничтожили все, что впереди", в разрушенные населенные пункты заходят их штурмовые группы, но из захваченных сел или позиций их часто выбивают Силы обороны.

"Там (на Запорожском направлении – ред.) открытая местность и враг так же наступает малыми штурмовыми группами, но постепенно увеличивает их численность, используя бронетехнику, с забросом десанта в пределы того же Роботино. Но на фоне Авдеевского и Марьинского направления, где было свыше 40 атак врага в н.п. Новомихайловка, Георгиевка, Победа, Запорожское направление хоть и горячее, но сейчас оттуда меньше новостей о каких-то успехах противника”, – сказал спикер, отметив, что погода позволяет РФ перемещать личный состав на квадроциклах, т.е. оккупанты разнообразят свою тактику.

Напомним, Силы обороны отошли из села Ласточкино возле Авдеевки.

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