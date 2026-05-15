Покровск / © Associated Press

Реклама

Российские оккупанты пытаются превратить Покровск в полноценный логистический узел и продолжают перебрасывать туда резервы, дополнительные силы и технику.

Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Речь идет, в частности, о опрокидывании личного состава, тяжелой бронированной техники, легкого автотранспорта и артиллерии.

Реклама

В ДШУ отметили, что российские войска активно используют гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и для боевой работы, включая запуск БПЛА и ведение аэроразведки.

«Для уничтожения наступательного потенциала России на днях авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ нанесла серию авиаударов по местам скопления противника», — сообщили украинские военные.

По информации ДШУ, в Покровске были уничтожены два пункта накопления российских войск, которые использовались для запуска БПЛА «Молния» и ведения аэроразведки.

Кроме того, в населенном пункте Ровно между Покровском и Мирноградом украинские защитники поразили место дислокации личного состава одного из подразделений 51 общевойсковой армии РФ.

Реклама

По предварительным данным, в результате серии авиаударов были ликвидированы и ранены около 30 российских военных.

Ранее сообщалось, что после более чем четырех лет полномасштабной войны Украина впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.

Мы ранее информировали, что Роберт «Мадьяр» Бровди предупредил, что зона регулярных поражений у фронта в настоящее время может достигать 25 километров и более по обе стороны линии столкновения.

Новости партнеров