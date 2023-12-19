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Враг пытается продвигаться в сторону Часового Яра – командование Сухопутных войск ВСУ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Враг пытается продвигаться в сторону Часового Яра – командование Сухопутных войск ВСУ

Враг давит на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты применили 19 дронов-камикадзе и произвели 344 обстрела украинских позиций только за сутки.

Враг давки пытается продвигаться в сторону Часового Яра. Подразделения штрафников россиян Z и V штурмуют позиции ВСУ.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг пытается продвигаться в сторону Временного Яра, украинские военные в этом направлении удерживают активную оборону.

За прошедшие сутки на направлении было отбито 6 вражеских атак.

Противник пытается наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

"На Бахмутском направлении враг пытается давить. Видим присутствие подразделений российских десантников, подразделения морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, которые сформированы из бывших заключенных", – сказал он.

Также, по его словам, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 135 российских окупантов и 27 единиц военной техники.

Всего на Бахмутском направлении украинские бойцы отразили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

Напомним, украинские военные эксперты сообщают, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев. РФ имеет большие резервы, чтобы в дальнейшем вести интенсивные наступательные действия на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
424
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