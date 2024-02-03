Враг пытается прорвать оборону на Бахмутском направлении: какая цель окупантов — пресс-секретарь Сил обороны

Российская оккупационная армия продолжает перекидывать свои резервы на линию столкновения.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются пробить линии обороны украинских защитников в направлении населенного пункта Часов Яр.

Об этом в субботу, 3 февраля, в эфире национального телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, на Бахмутском направлении враг обстрелял позиции ВСУ 415 раз.

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“Враг продолжает перебрасывать свои резервы на линию столкновения. В частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей остается прорыв нашей линии обороны в направлении населенного пункта Часов Яр”, — сообщил Евлаш.

Во время вражеских атак украинские защитники ликвидировали сотню окупантов, а также 48 единиц вооружения и военной техники противника.

Враг активно атакует также на Лимано-Купянском направлении, где за прошедшие сутки 11 раз украинским воинам пришлось отбивать атаки. Оккупанты 574 раза обстреляли позиции Сил обороны, 5 раз враг применял авиацию.

Илья Евлаш сообщил, что на этом направлении удалось ликвидировать 111 окупантов, а также уничтожить 11 единиц вооружения военной техники врага. "Также пять укрытий взлетели в воздух вместе с оккупантами", — добавил он.

Всего на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях Силы обороны за минувшие сутки уничтожили более 200 окупантов и около 60 единиц вооружения и военной техники врага.

Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной 2024 года.

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