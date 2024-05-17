Наступление россиян на Харьковщине: где ведутся ожесточенные бои

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Российские войска дальше пытаются прорвать оборону украинских войск в направлении Шебекино-Волчанск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Украинские войска на Харьковщине отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск.

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Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино-Волчанск. Ситуация в самом Волчанске контролируема.

В то же время на Купянском направлении Силы обороны Украины успешно отразили шесть вражеских атак. В отдельных районах украинские войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Синегубов отметил, что еще один бой продолжается на направлении Крахмальное-Берестово. По словам главы ОВА, ситуация контролируемая.

Напомним, как сообщили в Институте изучения войны, российские войска продвинулись на Харьковщине вблизи Липцев и Волчанска. В то же время Силы обороны Украины вытеснили врага с позиций возле Кисловки под Купянском.

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