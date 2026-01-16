Враг пытается реализовать «северский сценарий» в Константиновке — обозреватель

Константиновка

Российские войска пытаются применить отработанную тактику «северского сценария» в направлении Константиновки – об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

По его словам, речь идет о скорой пропитке малыми группами пехоты при поддержке артиллерии, дронов и авиабомб. Основная цель такого продвижения – как можно быстрее закрепиться, что уже отличает тактику от ситуации в районе Покровска, где противник действовал медленнее.

После создания плацдарма враг взимает дополнительные силы и пытается расширить контролируемую территорию. Силы обороны Украины успешно ликвидируют отдельные вражеские группы, однако ситуация усложняется.

На обоих флангах зафиксировано проседание, из-за чего Константиновка частично оказывается в огневом мешке. Линия боевого столкновения превращается из равной в выступ противника с "мешком" посередине, что грозит оперативным окружением.

«Чем дальше – тем будет труднее. Если ничего не изменить, Константиновка будет потеряна», — подытожил Мирошников.

Кстати, военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что Россия, вероятнее всего, нацелится на Константиновку после возможного захвата Покровска . Он заявляет о 95% вероятности, что Константиновка станет следующим городом, где противник попытается прорвать оборону. Дальше возможными целями станут Краматорск и Славянск.