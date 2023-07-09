"Враг пытается удержаться на занятых позициях": как идет контрнаступление ВСУ на юге

Украинские войска точно уничтожили наблюдательный пункт врага на одном из островов дельты Днепра.

Контрнаступление Сил обороны на юге продолжается, украинские войска продолжают контрбатарейную борьбу.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг" в воскресенье, 9 июля.

"Обстановка в зоне ответственности остается сложной. Продолжаем контрбатарейную борьбу. Враг пытается удержаться на занятых позициях, чтобы не допустить продвижения сил обороны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти сутки до 60 уменьшилось количество артиллерийских обстрелов противника по позициям ВСУ, впрочем, по мирным населенным пунктам выпущено около 360 снарядов.

В рамках выполнения огневых задач украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями в зоне ответственности "Юг" за сутки уменьшено вражеское войско на:

37 окупантов,

2 крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт" и "Мста-Б",

2 лодки,

самоходную огневую установку ЗРК "Бук",

станцию радиоэлектронной борьбы,

5 единиц автобронетехники.

Кроме того, точно уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов дельты Днепра.

Напомним, ситуация на юге Украины остается сложной. Об этом утром 9 июля рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк. Несмотря на то, что оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов, впрочем, используют управляемые боеприпасы.

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