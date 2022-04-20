Враг пытается установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями – Генштаб

Враг пытается установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями – Генштаб

Для того чтобы достичь своих целей, враг наносит авиационные удары по гражданским и военным объектам.

Российские оккупанты пытаются продолжить наступление на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для того чтобы достичь своих целей, российские оккупанты наносят авиаудары по военным и гражданским объектам, а также ведут воздушную разведку.

"Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 20 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,9 тысяч человек.

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