Враг пытается установить полный контроль над Рубежным и Попасной – Генштаб ВСУ

На Донецком направлении оккупант не меняет тактику.
В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная.
Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.
Руководство добавило, что армия РФ пытается также продвигаться в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.
Такая же напряженная обстановка остается на Бессарабском направлении. В Приднестровском регионе Молдавии противник продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению.
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВС Украины рассказали, что Россия не оставляет попыток выйти на границы Херсонской области
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