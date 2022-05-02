Враг пытается установить полный контроль над Рубежным и Попасной – Генштаб ВСУ

Враг пытается установить полный контроль над Рубежным и Попасной – Генштаб ВСУ

На Донецком направлении оккупант не меняет тактику.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Руководство добавило, что армия РФ пытается также продвигаться в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

Такая же напряженная обстановка остается на Бессарабском направлении. В Приднестровском регионе Молдавии противник продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВС Украины рассказали, что Россия не оставляет попыток выйти на границы Херсонской области

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