Враг пытается вести боевые действия: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском и Бессарабском направлениях

Враг пытается вести боевые действия: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском и Бессарабском направлениях

Оккупанты на Южнобужском и Бессарабском направлениях развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжает перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций", — говорится в сообщении.

Также читайте В Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб ВСУ

Отмечается, что в рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск кафиры развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

Напомним, что российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой и Луганской областях. Враг перебрасывает свои войска и пытается установить контроль над несколькими населенными пунктами.

Читайте также: