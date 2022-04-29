Враг пытается внедрить сценарий 2014 года: Маляр рассказала о ситуации на временно оккупированных территориях

По словам замминистра обороны, этими территориями занимаются Силы специальных операций и свою работу они там делают.

На временно оккупированных территориях враг пытается ввести сценарий 2014 года. Но люди изменились и не хотят жить в оккупации. Местные оказывают мощное сопротивление.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.

"На территориях, занятых врагом, они (оккупанты – ред.) пытаются закрепиться, внедрить тот сценарий, который они внедряли в 2014 году. У нас есть информация, что они готовят свои псевдореферендумы, что они пытаются поставить там свою власть, ввести там рубль, еще что-то. Но сейчас им это гораздо сложнее удается, чем в 2014 году, несмотря на то, что находятся, к сожалению, единичные предатели. И есть этот факт. И в то же время большинство не готовы жить в оккупации и мощно сопротивляются…", – подчеркнула она.

Маляр добавила, что временно оккупированными территориями занимаются Силы специальных операций и свою работу они там делают.

"В этой ситуации я понимаю, что очень хочется спросить, наверное, у меня, что мы (Министерство обороны Украины – ред.) для этого делаем. Вы должны знать, что большинство этой информации засекречено, но, согласно закону, у нас есть Силы специальных операций, подразделения которых, в том числе, имеют право, вернее, должны реализовывать именно эту часть работы в отношении территорий, которые сейчас временно заняты. И поверьте, они свою работу там делают", — резюмировала заместитель министра обороны.

Напомним, в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны россиян.

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