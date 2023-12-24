Враг пытается выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра — Генштаб

Враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

В течение суток 24 декабря совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ 24 декабря.

Украинские подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства и пункт управления противника.

Что происходит на направлениях фронта

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество артиллерийских обстрелов. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более 1000 в сутки.

В Северском и Слобожанском направлениях враг осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных районах, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении ВСУ отразили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Петропавловки и Кисловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Ямполевки и Торского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 – в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

Напомним, ситуация в Авдеевке меняется не по дням, а по часам. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.