Враг пытается вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки - Луганская ОВА

Российские оккупанты ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, а также пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково. В Лисичанске россияне открыли огонь по заводу "Пролетарий", в Северодонецке попали в объединение "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В 18:55 (31 мая) они (ред. — российские оккупанты) с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг произвел артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", — отметил он и добавил, что штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города.

Гайдай также отметил, что в Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

В то же время за минувшие сутки были отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: