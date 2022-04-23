Враг пытается взять под контроль Попасную, Рубежное и готовится наступать на Северодонецк – Генштаб

Враг пытается взять под контроль Попасную, Рубежное и готовится наступать на Северодонецк – Генштаб

Российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, а также производят артиллерийские обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры в районе Чугуева, Коробочкиного и Довгенького.

Между тем на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк.

Об этом сообщили в сведении Генерального штаба 23 апреля.

В сообщении говорится, что в районе Марьинки и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг не имеет успеха.

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производились единичные обстрелы украинских подразделений из ствольной артиллерии.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что происходит на границе с Беларусью. Отмечается, что признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

Алексей Резников отметил государственными наградами военных, освобождавших Киевщину от оккупантов

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