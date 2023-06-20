Враг пытается запутать ПВО: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки

В ночь на 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. ПВО удалось сбить 32 дрона из 35, однако зафиксированы и попадания. Кроме того, противник применил ракеты "Искандер-М" и С-300.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты атаковали север и юг Украины с аэродрома Сеща Брянской области, а также с южного направления – восточного побережья Азовского моря. Именно туда доставляют дроны после того, как их получает Москва.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

"Атакуют дроны именно оттуда в ночное время, что усложняет работу противовоздушной обороны. Имею в виду мобильные огневые группы, потому что не у всех подразделений, которые сбивают эти "Шахеды" есть радиолокационная привязка к цели. Должны эти дроны сбиваться в большинстве случаев стрелковым оружием, как бы нам того хотелось, но приходится применять более мощные зенитно-ракетные системы, потому что угроза от дронов довольно серьезная", — рассказал он.

По словам спикера Воздушных сил, ночью Россия запустила 35 дронов с северного и южного направлений. Основное направление атаки – Киевская область. Там было уничтожено большинство БПЛА – более 20 "Шахедов".

"32 дрона из 35 – уничтожены силами и средствами Сил обороны: 30 – Воздушными силами, и еще два "Шахеда" уничтожены подразделениями Сухопутных войск. Кроме того противник применил ракеты, летящие по баллистической траектории "Искандер-М", а также С- 300 – зенитные ракеты, которые противник применяет по наземным целям. В Запорожье это произошло, там уточняются последствия. Зафиксировано попадание на Львовщине", — отметил Юрий Игнат.

Он также сказал, что враг пытается запутать противовоздушную оборону, прокладывая заранее новые маршруты по разным областям, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

"Чтобы мы тратили на них силы и средства, зенитные управляемые ракеты. И еще это делается для обнаружения систем противовоздушной обороны", – резюмировал Игнат.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по Украине в ночь на 20 июня.

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