Враг пытается зайти на территорию Украины в Сумской области: детали от ГПСУ

Враг пытается зайти на украинскую территорию в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области. Это край территории, где Силы обороны по ту сторону государственной границы ведут операцию в пределах Курской области.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Армия РФ пытается зайти, чтобы расширить зону боев на территории Украины. Целей могу быть несколько: оцепление наших сил в Курской области, перерезание логистических путей", - поясняет он.

В то же время, констатировал Демченко, сейчас враг не использует там тяжелую технику, при этом применяет малые штурмовые группы.

"Та интерпретация, когда говорили, что россияне прорвали границу, это неверно. Фактически эти штурмовые группы уничтожаются как после пересечения границы, так и на происках", — добавляет он.

Есть единичные случаи, когда оккупанты применяют квадрациклы. Их задача максимально быстро и далеко продвинуться по нашей территории, чтобы закрепиться, накапливаться и большими силами расширять зону активных боев. Но подразделения ГНСУ и ВСУ, отмечает Демченко, используя FPV-дроны, артиллерию и минометные расчеты, уничтожают эти группы.

Ранее отмечалось, что Россия не захватила ни один населенный пункт Сумской области.

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