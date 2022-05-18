"Враг пытался проводить контратаки": в Генштабе сообщили, что происходит на Харьковском направлении

"Враг пытался проводить контратаки": в Генштабе сообщили, что происходит на Харьковском направлении

В среду, 18 мая, на Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений войск ВСУ.

Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 мая.

По результатам наступления украинские военные уволили населенный пункт Дементиевка.

Также в Генштабе добавили, что противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

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Напомним, что вечером в среду, 18 мая, российские войска открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района Сумской области.