"Враг пытался проводить контратаки": в Генштабе сообщили, что происходит на Харьковском направлении

В среду, 18 мая, на Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений войск ВСУ.
Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 мая.
По результатам наступления украинские военные уволили населенный пункт Дементиевка.
Также в Генштабе добавили, что противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.
Напомним, что вечером в среду, 18 мая, российские войска открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района Сумской области.
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