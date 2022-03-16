Враг пытался взять Харьков штурмом, но его отбросили за прежние позиции: какая ситуация в области

Враг пытался взять Харьков штурмом, но его отбросили за прежние позиции: какая ситуация в области

Украинские военные сбили над городом очередной вражеский самолет.

Пытались взять Харьков штурмом, но потерпели позорное поражение. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявляет, что врага отбросили за его прежние позиции. За что он мстит очередными обстрелами.

О ситуации в Харьковской области подробнее рассказала корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова.

Штурм Харькова провалился. Наши военные разгромили россиян еще на подступах к городу, а затем отбросили еще дальше их предыдущих позиций. А еще сбили очередной вражеский самолет, державший курс на Харьков. За это россияне начали мстить, расстреливая Харьковщину градами и ураганами.

За сутки по городу попали 65 снарядов. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявляет, что оккупанты разрушают Харьков по прямому указанию Путина. Достается и другим городам и селам. В Золочеве россияне разрушили дом. Люди выбежали из укрытий, чтобы потушить пожар. И в это время во двор попала еще одна вражеская ракета. Погибли 5 мирных жителей, еще трое – в больнице.

Удалось спастись и поселенцам Оскольского психоневрологического интерната на Изюмщине, который накануне практически уничтожили россияне. 300 человек до эвакуации несколько дней проживали в укрытии без света, отопления, воды и связи.

Сам Изюм и дальше в осаде врага. Оттуда удалось дважды увезти под обстрелами людей. Оставшиеся живут в подвалах без еды и лекарств. В укрытиях и тысячи харьковчан, дома которых разрушили русские.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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