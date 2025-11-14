- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг расширяет плацдармы на Харьковщине: Селезнев рассказал детали
Ситуация в Харьковской области напряженная: враг расширяет плацдармы и пытается форсировать реку Волча.
Ситуация в Харьковской области остается напряженной — враг пытается расширить плацдармы.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военный журналист и эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По словам Селезнева, российские войска в последнее время активизировались, регулярно пытаясь форсировать реку Волча и продвинуться к югу, расширяя плацдармы на флангах.
Причиной такой активности Селезнев называет выгодную для оккупантов логистику — короткий подвоз для штурмовых действий.
В то же время на северо-восточной части Харьковщины враг пытается увеличить так называемую санитарно-буферную зону, нарушая госграницу и захватывая территории области.
Напомним, ситуация в Волчанске Харьковской области остается критической — город почти полностью разрушен.