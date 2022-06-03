Враг разгружает на железной дороге 27 БМП-1: какая ситуация на юге Украины

На линии столкновения южного фронта ситуация динамичная и напряженная.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
- Враг, страдая от системных контратак наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона 27 БМП-1.
- Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено 2 авиационных удара. Без потерь. А в результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских лица.
- В течение дня Николаев обстрелян трижды: утром – системами залпового огня, днем и вечером – тяжелой ствольной артиллерией. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания, поражены водопровод и газопровод, утечки газа и угрозы населению нет.
- В результате вражеских обстрелов один человек погиб на месте, еще один – госпитализирован. Но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Также известно еще о двух раненых.
- Во время вечерних обстрелов областного центра, снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей она ликвидирована. Пострадавших нет.
Напомним, российские войска за сутки ведения боевых действий в Украине теряют от 250 до 400 человек убитыми.
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