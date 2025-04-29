Враг рвется к границам трех областей: в ВСУ сообщили об обострении ситуации

Россияне пытаются прорвать фронт и захватить плацдарм вблизи Запорожья. / © Укрінформ

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Российская оккупационная армия пытается прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Особенно острая ситуация на Новопавловском направлении.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Єдині новини».

«У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении — враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно ведутся ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Кроме того, довольно неспокойная ситуация остается и на Ореховском направлении, это там, где Малые Щербаки, Лобково, Степное», — сообщил Волошин.

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Он пояснил, что россияне пытаются прорвать там линию боестолкновения и захватить этот плацдарм вблизи Запорожья. Если им это удастся, они будут оказывать огневое влияние на логистические пути Сил обороны, которые соединяют Запорожье с востоком области, и смогут обстреливать сам областной центр и его пригород.

«Кроме того, достаточно обострилась за несколько последних дней ситуация и в Приднепровском или Херсонском направлении», — добавил спикер.

По его словам, на Херсонском направлении враг все чаще пытается захватить малые острова на Днепре. Украинским защитникам в основном удается потопить вражеские плавсредства, но отдельные оккупанты все же добираются до островов.

Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в «робинзонов» так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом есть такие случаи, когда даже сдаются нашим в плен. А российская пропаганда эти факты представляет, как попытки взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше», — отметил Волошин.

Он также напомнил о двойных ударах врага по Херсону КАБами, артиллерией и дронами.

«Этими бомбами враг бил по жилой застройке. Есть и пострадавшие, и жертвы среди мирного населения, и разрушения среди гражданских построек. Кроме того, враг применяет такую тактику подлую, что сначала наносит такие удары бомбами, а когда приезжают спасатели, экстренные службы, то через некоторое время совершает артиллерийский обстрел и наносит удары дронами-камикадзе уже по службам, которые проводят эвакуацию, спасательные работы там. Позавчера был один случай и сегодня, два часа назад, враг нанес подобный удар тремя управляемыми авиационными бомбами», — сказал Владислав Волошин.

Напомним, россияне увеличивают присутствие в Харьковской области. Но угроза окружения значительно больше для Купянска, чем для областного центра.