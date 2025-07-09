Враг рвется на Днепропетровщину: какая там ситуация, есть ли у россиян успех

Наступление российских войск на Днепропетровскую область / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска пытаются выровнять линию фронта на Покровском направлении, чтобы продвинуться в сторону Днепропетровской области. Украинские военные держат оборону, и врагу это не удается.

Об этом рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук, сообщает «FREEДОМ».

«Отодвигая силы наши на этом (Покровском — ред.) направлении, они (россияне — ред.) пытаются сократить линию фронта, которая может удерживаться меньшим числом сил. Россияне освобождают резервы, которые могут быть переброшены на главное направление удара, на тот самый на Покровск, на Лиман, или, наоборот, уплотнить оборону в случае возможных контрнаступательных действий наших Вооруженных сил», — рассказал военный эксперт.

Реклама

Он также прокомментировал информацию о якобы захвате российскими оккупантами села Дачное на Днепропетровщине. По словам Лакийчука, это очередной фейк. Бои продолжаются в пределах Донецкой области.

Напомним, ранее боец 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Волков заявил, что враг стремится любой ценой зайти в Днепропетровскую область. Россияне используют «серую зону» для накопления штурмовых групп.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего 8 июля акцентировал на действиях украинских подразделений в активной обороне. Речь идет о недопущении продвижения врага вглубь обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода россиян на админграницы Днепропетровщины.