РФ рвется к большому городу: Сырский рассказал о боях на новом направлении

Александр Сырский посетил подразделения, держащие оборону в Донецкой области / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский посетил подразделения, держащие оборону в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ в Telegram.

«Наши бойцы ежедневно отбивают безумные атаки окупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях. Продолжаются бои на новом направлении — Добропольском. Противник рвется в Константиновку, но кроме многочисленных потерь ничего не добился», — сообщил Александр Сырский.

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По его словам, силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться по трем оперативным направлениям.

На прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но наши воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.

«Заслушал отчеты командиров на местах — вновь армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые предписания по обеспечению обороны и ее организации», — отметил вын.

Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость усиления наших войск подготовленным личным составом и своевременных, правильных управленческих решениях.

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«Сказал, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск», — подытожил Александр Сырский.

Напомним, российские оккупанты взяли под контроль ценное месторождение лития вблизи села Шевченко в Донецкой области, что может серьезно повлиять на экономические планы Украины и партнерство с Соединенными Штатами.