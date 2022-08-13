"Враг с каждым днем несет существенные потери": военный эксперт о перезапуске военного комплекса РФ

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал, как перезапуск военного комплекса России может повлиять на ход войны. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил крупнейший российский завод по производству танков.

Об этом эксперт рассказал 13 августа в эфире национального телемарафона.

"Если мы говорим конкретно об этом заводе, мы должны понимать, что он производит более-менее боеспособные танки. Более 55% штатных машин, то есть тех, что на момент начала войны были в РФ, 1800 мы уже отправили на утиль. А это больше половины. Поэтому у них появляется острая потребность с новейшим вооружением. Лучшие танки уже сгорели в Украине", — сказал Черник.

Однако, по словам эксперта, время играет в пользу Украины.

"Однозначно на нас. Каждый день на нас, несмотря на то, что у противника колоссальное низовое вооружение. Я имею в виду обычную артиллерию. Они с каждым днем теряют, теряют и теряют. Противник, понимая, что он существенно теряет, может прибегнуть к серьезным шантажам. Кстати, тот, который называется ядерный, происходит прямо сейчас", — резюмировал он.

Напомним, глава военной разведки Британии рассказал, сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории.

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