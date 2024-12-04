Враг с начала суток 119 раз пытался прорвать оборону украинских войск: Генштаб

На фронте сохраняется высокое напряжение, несмотря на значительные потери среди российских войск, которые наносят украинские защитники. Враг продолжает попытки прорвать оборону, совершая многочисленные атаки. С начала суток произошло 119 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В течение дня российская артиллерия обстреляла Сумщину и Черниговщину, поражая районы Александровки, Нововасиловки, Майского и Камня. На Харьковском направлении оккупанты пять раз пытались штурмовать позиции украинских войск в районе Волчанска и Глубокого, но четыре из этих атак были отбиты. Бой продолжается еще в одном секторе.

Активность врага не уменьшается и в других направлениях. На Купянском направлении противник совершил 12 атак на позиции Вооруженных Сил Украины в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки и других. Бои продолжаются. На Лиманском направлении оккупанты совершили девять атак, в том числе вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Ведется шесть боев.

Между тем, на Торецком направлении враг пытался вытеснить украинские подразделения из Торецка, но все попытки были отбиты. На Покровском направлении враг также не прекращает попытки наступления, совершив 29 атак, из которых 25 были отбиты. Враг нанес авиаудару по Мирнограду.

Население и позиции украинских войск на других участках фронта, в частности в районах Курахово и Времивки, также подвергаются интенсивным обстрелам и атакам. На Курщине произошло 12 боестолкновений, и боевые действия продолжаются.

Несмотря на напряженную ситуацию, украинские войска продолжают удерживать оборону по всем направлениям, снижая активность врага и нанося ему значительные потери.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

Читайте также: