Враг с обстрелами пытается прорываться в Кривой Рог: местным каждый раз приходится чинить электричество и газопровод

Враг с обстрелами пытается прорываться в Кривой Рог: местным каждый раз приходится чинить электричество и газопровод

Из минометов и ствольной артиллерии россияне обстреляли село Большая Костромка в Днепропетровской области. Прошло без жертв, но есть разрушенные дома.

Враг бьет из оккупированной части Херсонщины и по селам неподалеку от Кривого Рога. Однако границы Днепропетровщины россиянам перейти так и не удалось, говорится в ТСН.

Николай хозяйничает и несмотря на постоянные обстрелы родную Ганновку оставлять отказывается. «Оно гупает, а я сажаю. Уши как лопухи, слушаю. Если тут грохнуло и туда полетело, значит, можно еще картошку сажать. Если оттуда стукнуло, то надо бросать все и спрятаться», — рассказывает о своей методике мужчина.

Линия фронта чуть дальше километра отсюда. Вместе с Николаем в Ганновке осталось несколько десятков жителей, говорят наши военные.

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«Раз в неделю наши недружелюбные соседи нас обстреливают. Как видите, повреждения гражданской инфраструктуры, обычные люди. В деревне есть дети. Проживает около 20 человек, которые не хотят покидать свои дома. Уже и возраст. Проросли сюда», – говорят военные.

Целые изуродованные улицы в селе Шестерня. В дом Василия Петренко враг попал дважды. «Это мы крышу перекрыли по первому прилету, забили окна. Затем недели через две – второй прилет. Снова выбило, побило шифер. Снова разрушение, это вот второй прилет из «Градов», – показывает разрушение мужчина.

Ущерб даже не берется считать. Радуется только, что успел вывезти жену и троих детей в безопасное место.

Поврежденных домов – десятки. Из-за постоянных вражеских обстрелов в общинах сбиваются со счетов. «Когда прилеты идут, сразу перебивает газопроводы, электролинии. Мы на следующий день стараемся, если не шумят, не идут прилеты, все службы на месте, работают. Раз тринадцать – газопроводы. И раз тридцать – электропроводка», — говорит глава Широковской ОТГ Александр Кокул.

Не только восстановление, но и разминирование. Вражескими боеприпасами здесь усеяны и улицы, и поля. «Прилетали «Грады», которые детонировали и взрывались. Их не нужно разминировать. А на другую сторону прилетали «Смерчи», «Ураганы», кассетные запрещенные. Там уже разминировали ребята», — говорит начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Наготове украинские военные. Они держат позиции и гонят врага отсюда, рассказывает Александр. «Не допустить прорыв противника в Кривой Рог, а также продвижение вперед и освобождение оккупированных территорий. А моя миссия – быть здесь, пока не выиграем войну, не заберем Крым и не вернем границы», – говорю военный.

Они помогают еще и жителям Херсона, которые невероятными усилиями бегут сюда с оккупированных территорий. «На каких-то прицепах, на мотоблоках. Что-то необходимое берут и со слезами на глазах пытаются уехать. Рассказывают, что не всегда российские войска позволяют уехать. Просто иногда перекрывают все пути», — рассказывают бойцы.

Добраться до безопасных территорий помогли уже сотням людей, и уверяют, что за украинскую землю будут бороться до окончательной победы.

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