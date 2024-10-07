Враг сбросил 4 КАБа на Херсон: пострадали 20 человек, есть разрушения (фото, видео)

Враг попал по разрушенной школе и жилой застройке.

Российские войска нанесли удары КАБами по Херсону 7 октября. В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до 20.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты нанесли авиаудар по Херсону около 10:30. На город сбросили четыре управляемых авиабомбы.

Враг попал по разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. Сначала было известно о 17 пострадавших, однако со временем их количество возросло до 20.

Среди пострадавших – двое детей в возрасте двух и четырех лет. Их доставили в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Дети находятся в стабильном состоянии.

Сначала сообщалось, что в медучреждении необходимую медпомощь получают еще 14 взрослых: шесть мужчин и восемь женщин. Одной пострадавшей пожилой женщине бригада экстренной помощи оказала медпомощь на месте.

Впоследствии в ОВА обновили данные и добавили, что в больницу обратился 66-летний мужчина, получивший взрывную травму. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь. Также 63-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Пострадавший находится в больнице.

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Последствия атаки на Херсон 7 октября/Скриншот с видео Херсонской ОВА

Россияне атаковали КАБами Херсон: пострадали 20 человек

К слову, армия РФ 7 октября атаковала Украину беспилотниками "Шахед" и ракетами "Кинжал". Силы ПВО сбили два "Кинжала" и 32 дрона.

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