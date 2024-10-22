Враг сбросил КАБ на дом в Мирнограде и убил человека: есть ужасные разрушения (фото)

Семь домов получили повреждения разной степени.
Российские войска 22 октября сбросили КАБ на Мирноград Донецкой области и попали в пятиэтажный дом. Есть погибший и раненые.
Об этом сообщил главы Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Утром россияне сбросили на Мирноград КАБ-250 и попали в пятиэтажку. Семь домов получили повреждения разной степени.
В результате вражеской атаки погиб один человек, еще два человека получили ранения.
Поисково-спасательная операция на месте удара была временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.
Филашкин призвал всех гражданских, не задействованных в работе критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.
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К слову, как сообщил накануне военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, российская армия атакует Покровск по флангам и основные удары сосредоточены в районе Селидово и Мирнограда.
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