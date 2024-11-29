Враг сбросил КАБы на дома в Сумской области: какие последствия

Российские войска совершили пять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
В ходе обстрелов Сумской области было зафиксировано 8 взрывов. Российские оккупанты сбросили КАБы, повредив частные и многоквартирные дома.
Об этом Сумская ОВА сообщила в телеграм-канале.
Российским обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Эсманьская громады Сумщины.
Так, по Великописаревской громаде захватчики били из артиллерии. Были зафиксированы четыре взрыва.
По Хотинской громаде враг из самолета запустил авиационные бомбы типа КАБ: было три взрыва. В результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов и разрушено хозяйственное сооружение.
По Эсманьской громаде оккупанты запустили один КАБ. Был поврежден один жилой многоквартирный дом. Ранение получило гражданское лицо.
Кроме того, в ночь на 29 ноября в небе над Сумщиной подразделения ПВО сбили шесть вражеских дронов "Шахед".
Напомним, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на 29 ноября. Вражеские дроны фиксировались на севере, в центре и востоке страны.
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