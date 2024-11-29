Враг сбросил КАБы на дома в Сумской области: какие последствия

Российские войска совершили пять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В ходе обстрелов Сумской области было зафиксировано 8 взрывов. Российские оккупанты сбросили КАБы, повредив частные и многоквартирные дома.

Об этом Сумская ОВА сообщила в телеграм-канале.

Российским обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Эсманьская громады Сумщины.

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Так, по Великописаревской громаде захватчики били из артиллерии. Были зафиксированы четыре взрыва.

По Хотинской громаде враг из самолета запустил авиационные бомбы типа КАБ: было три взрыва. В результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов и разрушено хозяйственное сооружение.

По Эсманьской громаде оккупанты запустили один КАБ. Был поврежден один жилой многоквартирный дом. Ранение получило гражданское лицо.

Кроме того, в ночь на 29 ноября в небе над Сумщиной подразделения ПВО сбили шесть вражеских дронов "Шахед".

Напомним, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на 29 ноября. Вражеские дроны фиксировались на севере, в центре и востоке страны.

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