"Враг серьезно развивает наступательные действия": военный о ситуации у Покровска

Путинская армия ведет боевые действия в двухкилометровой зоне от Покровска, пытаясь обойти город и отрезать его логистическое сообщение.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире Киев24.

По его словам, ситуация на фронте остается напряженной.

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“Времен Яр и Торецк — это городские бои. В Торецке бои продолжаются более трех недель, ситуация очень сложная. Интенсивность боев по всем четырем направлениям одинаково высока. Враг серьезно развивает наступательные действия”, – отметил военный.

Иевлев добавил, что пока россияне не завершат попытки оккупации Курахового, они не смогут активно развивать атаки на Покровск. Однако оккупанты активно атакуют Покровск с применением минометов, артиллерии и тяжелой техники.

“В некоторых местах они пытаются прорываться, но это пока не штурм с целью захвата города. Их тактика — окружить город и выйти на трассу 'Покровск-Павлоград'. Однако до этой трассы им еще далеко, это не ближайшая перспектива”, – подытожил боец.

Напомним, в течение 30, 31 декабря и 1 января россияне проводят активные штурмовые действия на село Нововасиловку с юга и востока.

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