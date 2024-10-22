Украинским десантникам удалось уничтожить шесть БМП (из них три на окраине Курахово), три танка и два ЛАО.

В понедельник, 21 октября, враг штурмовал окрестности города Курахово в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

46 ОАэмбр публикует кадры отражения вчерашней атаки в районе Максимильяновка-Курахово.

Отмечается, что десантникам удалось уничтожить шесть БМП (из них три на окраине Курахово), три танка и два ЛАО.

"Часть десанта рассредоточилась по Максимильяновке и на дачном поселке "Энергетик". Тяжелые бои продолжаются, противник бросает в бой все новые резервы, чтобы поскорее зайти в Курахово. Примером активности является то, что последние недели враг, даже по воскресеньям, не сбавляет темпов", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска вклинились в линию обороны украинских войск, но о критическом провале и потере города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области речь не идет.